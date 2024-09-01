7月13日（土）の福岡公演を皮切りに、約2か月にわたって開催された6年ぶりのツアー＜HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024＞が9月1日（日）の神奈川県・Kアリーナ公演をもって閉幕となった。日本国内7か所に加え、初のアジア単独公演となった台北公演（2万人動員）・香港公演（2万4千人動員）の計9か所18公演を敢行。国内外ツアー総動員数は25万8千人を動員と過去最大級のツアーとなり、9月1日に開催された神奈川県・Kアリーナ