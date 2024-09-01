お行儀がよすぎる！ YouTubeチャンネル「WendtWorthCorgis」では、整然とエサを食べるコーギーたちの様子が配信され、動画のコメント欄には「これが天国か！」「一斉にエサを食べている姿がかわいすぎる」の声が続出しました。小さいコーギー「ボクのはまだ？」注目を集めたのは「Corgi Pack Eating with puppies..intact males and females」という動画。動画が始まると、キッチンに続々と姿を現すコーギーたち。最初は女性