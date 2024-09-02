気象庁気象庁によると、1日午後9時の観測で、フィリピンの東の熱帯低気圧が台風11号になった。フィリピンと台湾の間の海峡付近に進む見通し。気象庁によると午後9時現在、時速25キロで北西に進んだ。中心気圧は998ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートル。