シンガー・ソングライターの宇多田ヒカルが1日、神奈川・Kアリーナ横浜で6年ぶりのライブツアー『HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024』の最終公演を開催し、超満員の1万8000人を魅了した。【ライブ写真30点超】宇多田ヒカル6年ぶりツアーのファイナル公演より2018年以来約6年ぶりとなるツアーは7月13日の福岡公演を皮切りに、約2ヶ月にわたって開催。国内7ヶ所に加え、初のアジア単独公演となった台北公演（2万人動員)、