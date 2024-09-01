日本テレビ系「24時間テレビ47」（31日後6・30〜1日後8・54）で総合司会を務めた同局の水卜麻美アナウンサー（37）が1日、同局系「行列のできる相談所」（日曜後9・00）に生出演した。水卜アナは8月31日午後6時半の番組オープニングは東京・両国国技館であいさつ。その後、午後8時過ぎにスタジオを離れて石川県に向かった。この日朝に石川県七尾市の能登食祭市場から「朝から笑点メンバーin能登」に登場すると、午後1時40分