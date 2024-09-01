中国の川青鉄道、新区間が開業高速鉄道で黄竜・九寨溝へアクセス可能に【新華社成都9月1日】中国の四川省成都市と青海省西寧市の間で建設中の川青鉄道は8月30日、四川省北部のアバ・チベット族チャン族自治州松潘県内の鎮江関−黄勝関間が開業した。成都東駅から黄竜九寨駅までは最速で1時間39分となり、世界自然遺産の黄竜と九寨溝が高速鉄道で成都と結ばれた。川青鉄道は本線の総延長が約836キロで、設計時速は200キロ。鎮江