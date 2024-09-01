■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄市場 [ 割安/割高 ] (4881) ファンペップ 東証グロース [ 割高 ] (4571) ＮＡＮＯ ＭＲＮＡ 東証グロース [ 割高 ] (3719) ジェクシード 東証スタンダード [ 割高 ] (4707) キタック 東証スタンダード [ 割高 ] (9211) エフ・コード 東証グロース [ 割