【J1第29節】(ベススタ)福岡 0-2(前半0-1)神戸<得点者>[神]大迫勇也2(45分+1、82分)<警告>[福]北島祐二(89分)主審:西村雄一└大迫勇也が2桁ゴール到達の神戸、2連勝で首位と勝ち点3差に!! 福岡はホーム4連敗で公式戦9試合勝利なし