【J2第29節】(レゾド)大分 0-2(前半0-1)千葉<得点者>[千]小森飛絢2(39分、65分)<警告>[大]ペレイラ(14分)、高橋大悟(55分)、松尾勇佑(90分+3)[千]エドゥアルド(6分)、品田愛斗(57分)、松田陸(81分)主審:笠原寛貴