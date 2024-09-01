日本テレビ系大型特番『24時間テレビ47』(8月31日18:30〜9月1日20:54)で、石川・七尾市の能登食祭市場から「出張!チャリティー笑点in能登」が生放送された。「出張!チャリティー笑点in能登」演芸ではビックスモールンが登場。土屋太鳳もビックスモールンの「ボディーアート」に参加し、「なりたいな、なりたいな」というおなじみのフレーズを一緒に行い、花火を模したボディーアートで火を灯す役を演じた。大喜利では、土屋が座布