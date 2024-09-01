現地時間９月１日に開催されたスコットランドリーグの第４節で、日本人３選手を擁するセルティックはホームで宿敵レンジャーズと激突した。今季最初の“オールドファーム”で古橋亨梧、旗手怜央、前田大然の日本人トリオが先発に名を連ねたセルティックの最初のチャンスは４分、敵陣中央付近でボールを受けた旗手が右足でミドルを放ったが、枠を捉えられなかった。11分にはマグレガーのスルーパスに抜け出したキューンの折り