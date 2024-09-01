人は誰しも年を取る。いつかは仕事を辞める日が来るだろうし、家族と離れる日も来るだろう。だが、定年退職を迎える日が分かっているなら、少しは準備をしておいたほうがいいかもしれない。 友達のいない夫が定年を迎える……原案：亀山早苗マンガ：藪犬小夏（@yabuinukonatsu）(文:All About 編集部)