東海道新幹線は2日の始発から通常通り運転を再開する予定です。JR東海は、台風10号の影響で一部運転を見合わせていた東海道新幹線について、始発から通常通りに運転を再開するとしています。土砂流入のため一部運転を見合わせていた東海道線も、JR東日本は始発から運転を再開するとしています。一方、1日午後4時前、東武鉄道の東武東上線で枕木の下の砂利が流出しているのが見つかり、現在も一部で運転を見合わせています
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