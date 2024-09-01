【ソウル＝小池和樹】韓国の文在寅（ムンジェイン）前大統領に収賄容疑が浮上していることがわかった。検察が直接の事情聴取に踏み切るかどうか注目される。主要メディアが１日一斉に報じた。聯合ニュースなどによると文氏の娘ダヘ氏の前夫が格安航空会社（ＬＣＣ）の役員に特別採用された疑惑を捜査する検察が８月３０日にソウルのダヘ氏宅を捜索した際、令状に文氏を収賄の容疑者と記載していた。ＬＣＣ「タイ・イースター