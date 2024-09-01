C.ルメール騎手(栗東・フリー)は、第2回新潟競馬で6勝、第3回新潟競馬で15勝、合計21勝をあげ、初めて夏の新潟競馬のリーディングジョッキーとなった。 【第2回新潟競馬・第3回新潟競馬リーディングジョッキー順位】 1位C.ルメール騎手(21勝、2着：13回、3着：4回) 2位戸崎圭太騎手(15勝、2着：9回、3着：8回) 3位菅原明良騎手(6勝、2着：8回、3着：9回) 【C.ルメール