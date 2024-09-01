１日、ロックバンド「OKAMOTO’S」のハマ・オカモトさんが自身のInstagramを更新。今年4月からの活動休止期間の状況や、現在の心境について綴りました。【写真を見る】【OKAMOTO’S】ハマ・オカモト活動再開で心境綴る「休んだ5ヶ月間は、僕の一生の宝物になるような時間でした」▽▽▽以下、ハマ・オカモトさんインスタグラムより全文掲載▽▽▽OKAMOTO'Sは10周年を経てからありがたい事に止まらずにここまでやってくるこ