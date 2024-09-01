【モデルプレス＝2024/09/01】お笑いタレントのやす子が9月1日、日本テレビ系バラエティー番組「行列のできる相談所」（日曜よる9時〜）に生出演。サプライズに感動する場面があった。【写真】「24時間テレビ」にサプライズ登場した大物アーティスト◆やす子、2つのサプライズ同局系「24時間テレビ47」（8月31日午後6時30分〜9月1日午後8時54分放送）にて、チャリティーマラソンを完走したやす子。サプライズとして、ファンを公言