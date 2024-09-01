オープンソースの課金管理システムである「Lago」の共同創業者のアントー・チュオン氏が、競合相手のStripeについて「各種の財務データを人質に収益を拡大している」と批判しました。Stripe Data vs Open‐Source Alternatives: a MRR example · getlago/lago Wiki · GitHubhttps://github.com/getlago/lago/wiki/Stripe-Data-vs-Open%E2%80%90Source-Alternatives:-a-MRR-exampleMRR(月次経常収益)は毎月繰り返し発生す