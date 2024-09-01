1日午後、徳島県鳴門市の神戸淡路鳴門自動車道上り車線で、大型トラックやオートバイなど複数台が絡む事故があり、オートバイに乗っていた男性が亡くなりました。事故があったのは、徳島県鳴門市の神戸淡路鳴門自動車道上り車線の撫養トンネル付近です。警察などによりますと、1日午後3時35分ごろ、走行車線を走っていた大型トラックが追い越し車線に変更しようとしたところ、後ろから走って来たオートバイと接触し、オートバイが