武豊騎手(栗東・フリー)は、2024年札幌競馬で17勝をあげ、開催リーディングジョッキーとなり「北海道競馬記者クラブ賞」を受賞した。武豊騎手は初の札幌リーディング獲得となる。 【2024年札幌競馬リーディングジョッキー順位】 1位武豊騎手(17勝、2着：9回、3着：7回) 2位横山武史騎手(12勝、2着：18回、3着：8回) 3位丹内祐次騎手(12勝、2着：8回、3着：22回) 【武豊騎手のコメン