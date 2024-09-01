LIFULL（ライフル）の運営する不動産・住宅情報サービス「LIFULL HOME'S（ライフルホームズ）」は2024年8月6日、「ターミナル駅のとなり駅で家賃が安い駅ランキング首都圏版」を発表した。今回は「品川駅編」を取り上げる。気になるランキングは？調査の結果、1位は東海道本線のとなり駅「川崎」（同8万5000円）。品川との家賃相場差額は2万3490円。「川崎」は「2024年LIFULL HOME'S借りて住みたい街ランキング首都圏版」でも2年連