2024Ç¯8·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¸á¸å6»þ30Ê¬¡Á9·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¸á¸å8»þ54Ê¬ÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó47¡×¡£ÊüÁ÷Æâ¤Ç¤Ï¡¢Î¾¹ñ¡¦¹ñµ»´Û¤Ç¤Ï¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¡¦½÷»Ò¥Õ¥ë¡¼¥ìÃÄÂÎÆ¼¥á¥À¥ê¥¹¥È µÜÏÆ²ÖåÅÁª¼ê¤¬¾¾Ê¿·ò¡Ö¥Þ¥Ä¥±¥ó¥µ¥ó¥Ð?¡×¤ò»î¹çÁ°Æü¤ËÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¾¾Ê¿¤âÎ¾¹ñ¡¦¹ñµ»´Û¤ËÅÐ¾ì¡£¡Ö¥Þ¥Ä¥±¥ó¥µ¥ó¥Ð?¡×¤òÀ¸ÈäÏª¤·¡¢²ñ¾ì¤òÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£ÀèÆü¡¢¾¾Ê¿¤ÏÇ½ÅÐ¤ò±©Ä»¿µ°ì¤È¤È¤â¤ËË¬¤ì¡¢¸½ÃÏ¤ÎÊý¡¹¤È¸òÎ®¡£¤³¤Î¡Ö