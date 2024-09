25周年を迎えているシンガー・ソングライター宇多田ヒカル(41)が1日、神奈川・Kアリーナ横浜で、約6年ぶりの全国ツアー「SCIENCE FICTION」のファイナル公演を行った。◆セットリスト1 time will tell2 Letters3 Wait&See4 In My Room5光(Re−Recording)6 For You〜DISTANCE(m−flo remix)*メドレー7 traveling(Re−Recording)8 First Love9 Beautiful World10 COLORS11ぼくはくま12 Keep Tryin'13 Kiss&Cry14誰かの願い