¡Ø»Ð¤Ëº§Ìó¼Ô¤ò¿²¼è¤é¤ì¤¿¤Î¤ÇÌõ¤¢¤êÎáÂ©¤È·ëº§¤·¤ÆÊÕ¶­¤Ø¤È¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡Á¶ìÏ«¤ÎÀè¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ®°¦¤È¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡Á¡Ù¡Ê¤ä¤­¤¤¤â¤Û¤¯¤Û¤¯¡§¸¶ºî¡¢¤ß¤µ¤­Å·Ì´¡§ºî²è/¸¸Åß¼Ë¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡ËÂè4²ó¡ÚÁ´9²ó¡Û»Ò¼ß²È¤Î¼¡½÷¡¦¥¦¥§¥ó¥Ç¥£¤Ï¡¢ºÇ°¦¤Îº§Ìó¼Ô¤ò»Ð¤Ë¿²¼è¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Õ¤¿¤ê¤ÎÎ¢ÀÚ¤ê¤Ë½ý¤Ä¤¤¤¿¥¦¥§¥ó¥Ç¥£¤Ï¡¢µã¤­¿²Æþ¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¡¢ÊÑ¤ï¤ê¼Ô¤È±½¤µ¤ì¤ë¼¡´üÊÕ¶­Çì¤È¤Î·ëº§¤ò·è¤á¤ë¡£´é¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤Áê¼ê¤Î¤â¤È¤Ø¡¢¶Û