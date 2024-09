ソロデビュー25周年を迎えるGAKU-MCが10月2日、4年ぶり10作目のオリジナルアルバム『Master of Ceremonies』をリリースする。同アルバムを携えて11月、全国ツアー<GAKU-MC LIVE TOUR 2024『Master of Ceremonies』>を開催することが発表となった。◆GAKU-MC 画像アルバムにはゲストとして、RHYMESTER、ゴスペラーズ 北山陽一、セカイイチ 岩崎慧、東田トモヒロ、YoYo the “Pianoman”が参加した。同アルバムを引っ提げて開催さ