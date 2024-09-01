¥®¥ã¥°¤«¤é°ìÅ¾¡¢¤Ô¤ê¤Ã¤È¿É¸ý¤Î¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ë¥Û¥é¡¼¤ò4ËÜ¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ì¡²è²È¡¦¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÀã¤Î¥ä¥É¥«¥ê¡Ê@yukinohotel¡Ë¤µ¤ó¤¬Á÷¤ë¡ÖÊÊ¤Ë¤Ê¤ëÊ¸³ØÅª¤Ê¥ª¥Á¡×¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¡©¤¤¤Þ¡¢ÊÔ½¸ÉôÃíÌÜ¤Îºî²È