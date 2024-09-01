[9.1 J2第29節](正田スタ)※19:00開始主審:長峯滉希<出場メンバー>[ザスパ群馬]先発GK 21 櫛引政敏DF 22 高橋勇利也DF 24 酒井崇一DF 37 瀬畠義成MF 6 天笠泰輝MF 14 川本梨誉MF 15 風間宏希MF 17 山中惇希MF 29 田頭亮太MF 44 仙波大志FW 32 河田篤秀控えGK 42 石井僚DF 3 大畑隆也MF 11 杉本竜士MF 33 細貝萌FW 23 平松宗FW 28 樺山諒乃介FW 40 佐川洸介監督武藤覚[ブラウブリッツ秋田]先発GK 1 山田元気DF 5 河野貴志DF 1