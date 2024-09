2台のトラックが衝突すると、荷台に固定されていなかった貨物はトラックから離れて飛んでいってしまいます。同様に、巨大な銀河団同士が衝突した際に、普通の方法では観測できないダークマターが通常の物質から分離された現象を捉えることに成功したと、天文学者らが発表しました。ICM-SHOX. I. Methodology Overview and Discovery of a Gas-Dark Matter Velocity Decoupling in the MACS J0018.5+1626 Merger - IOPsciencehttps: