¸µÝ°ºä46¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÊ¿¼êÍ§ÍüÆà¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿·»öÌ³½ê¤Ø¤Î½êÂ°·èÄê¤ËÈ¼¤¦Åê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï´¿´î¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¿¼ê¤Ï¡¢¥­¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤Ê¤·¤Ç¡¢¼Ì¿¿1Ëç¤Î¤ß¤òºÜ¤»¤ÆÅê¹Æ¡£¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ï¡¢Ê¿¼ê¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¼Ì¿¿¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ë½êÂ°¤¹¤ë·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö¥¯¥é¥¦¥É¥Ê¥¤¥ó¡×¤Î¸ø¼°HP¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤¾ì½ê¤Ç¤Î¥¹¥¿¡¼¥È±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÍ§ÍüÆà¤Á¤ã¤ó¤ª¤«¤¨¤ê¤Ê¤µ¤¤¡×¡Ö¿·¤¿