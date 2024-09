海外テック媒体で1997年から活動してきた「AnandTech」が、8月30日に更新を停止した。現編集長のRyan Smith氏による署名で「End of the Road: An AnandTech Farewell」と題した記事が掲載されており、謝辞が述べられている。老舗テック媒体「Anandtech」が閉鎖 - 精緻なレビューに定評、27年の活動に幕AnandTechは1997年にAnand Shimpi氏が創始したテック媒体で、当時はGeocitiesで「Anand's Hardware Tech Page」という名前でホス