1932年〜1933年にかけて、現在のウクライナやカザフスタンなどを含むソビエト連邦(ソ連)各地で、「ホロドモール」と呼ばれる大飢饉(ききん)が発生しました。大勢の餓死者を出したこの大飢饉の影響が、なんと70年後の子孫にまで現れていることがわかりました。Fetal exposure to the Ukraine famine of 1932-1933 and adult type 2 diabetes mellitus | Sciencehttps://www.science.org/doi/10.1126/science.adn46141930s Famine Co