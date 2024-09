BIGBANGのD-LITEが、SOLの単独コンサートにサプライズ登場した。SOLは8月31日午後、ソウルオリンピック公園オリンピックホールで単独コンサート「TAEYANG 2024 TOUR 'THE LIGHT YEAR' IN SEOUL」を開催し、ファンと会った。この日、SOLは2階の観客席から登場し、ファンの間を歩きながらパフォーマンスを繰り広げた。続いて、ピアノを弾いてBIGBANGの「A FOOL OF TEARS」のステージを披露して、感動を呼んだ。特に、「A FOOL OF TEA