セガプライズにサンリオキャラクターの「シナモロール」と「初音ミク」がコラボしたグッズが登場!今回は2024年8月30日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「初音ミク×シナモロールミニぬいぐるみ」を紹介します☆ セガプライズ サンリオ「初音ミク×シナモロールミニぬいぐるみ」 © CFM© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L653233 登場時期:2024年8月30日より順次投入店舗:全