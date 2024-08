なんというひらめき! YouTubeチャンネル「Crazy Eye Glass」では、猫ちゃんが自力で給餌器からごはんをゲットする様子が配信され、動画のコメント欄には「必死に頑張る姿からはエサを食べるための決意が感じられる」「給餌器の仕組みを理解してるね。賢いなぁ」など、ベタ褒めの声が続出しました。「どこか、ごはんが取り出せるところはあるかニャ?」注目を集めたのは「Cat figures out how to defeat the automatic cat fee