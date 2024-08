【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■メンバーの素の表情を満載したビハインド映像公開! BABYMONSTERが、デビュー後初のファンミーティングツアーの5番目の都市であるバンコク公演のビハインドを公開した。 YGエンターテインメントは8月30日に『BABYMONSTER-SEE YOU THERE BEHIND in BANGKOK』を掲載。 メンバーのPHARITAとCHIQUITAの故郷であるタイでの特別な思い出が盛り込まれた