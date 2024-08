Googleは8月29日(米国時間)、「State-backed attackers and commercial surveillance vendors repeatedly use the same exploits」において、iPhoneおよびiPadのSafariと、Google Chromeの修正済みの脆弱性を悪用するサイバー攻撃のキャンペーンを確認したと報じた。このキャンペーンではモンゴル政府のWebサイトが侵害され、水飲み場型攻撃に悪用されたという。State-backed attackers and commercial surveillance vendors repea