[8.31 J2第29節](ユアスタ)※19:00開始主審:川俣秀<出場メンバー>[ベガルタ仙台]先発GK 33 林彰洋DF 5 菅田真啓DF 22 小出悠太DF 25 真瀬拓海DF 32 奥山政幸MF 6 松井蓮之MF 7 中島元彦MF 10 鎌田大夢MF 23 有田恵人FW 11 郷家友太FW 98 エロン控えGK 29 松澤香輝DF 19 マテウス・モラエスMF 8 松下佳貴MF 14 相良竜之介MF 17 工藤蒼生MF 27 オナイウ情滋FW 15 梅木翼監督森山佳郎[いわきFC]先発GK 21 立川小太郎DF 2 石田侑