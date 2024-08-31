½÷Í¥¤ÎÊ¡¸¶ÍÚ¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£26ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤ËÊó¹ð¤·¤¿¡£¥¦¥¨¥¹¥È¤¬¥Á¥é¥ê¤ÈÇÁ¤¯¥°¥ì¡¼¤Î¥Ë¥Ã¥È»Ñ¤Ç¡¢¿ô»ú¤Î¡Ö26¡×¤òÌÏ¤Ã¤¿Âç¤­¤Ê¥Ð¥ë¡¼¥ó¤òÎ¾¼ê¤ËÊú¤¨¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤Ê¿Í¤¿¤Á¤ò¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÂçÀÚ¤Ëhappy¤Ë¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¡£26ºÐ¤â1Æü1Æü¤òÂçÀÚ¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤­¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡×¤ÈÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¿´¶­¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢½÷Í¥¤ÎµÌÎ¤°Í¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤Ê¤É¤âÅê¹Æ¤·¤¿¡£