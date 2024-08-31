【動画】小倉2歳ステークスのとみチョイ｜https://youtu.be/MBuq8KQO4dU テレビ東京・冨田有紀アナから「第44回 小倉2歳ステークス（GIII）」のチョイ足しキーワードをお届け！ 第44回小倉2歳ステークス（GIII） 9月1日（日） 2回中京8日 発走時刻：15時35分 枠順 馬名（性齢 騎手名） 1-1 クラスペディア(牡2 小崎綾也) 2-2 ケイアイマハナ(牡2 永島まなみ) 3-3 アブキールベイ(牝2 西塚