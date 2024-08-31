台風１０号の影響で、三重県松阪市は３１日午後２時１５分、市内を流れる阪内川の水位が上昇しているとして、松尾地区より下流の約１万６０００世帯に、最も危険度の高い緊急安全確保を出した。同県大台町も午後２時半、佐原地区の一部５９世帯１２１人に緊急安全確保を出した。