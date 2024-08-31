【AFP＝時事】サッカーイングランド・プレミアリーグは30日、夏の移籍市場最終日を迎え、チェルシー（Chelsea）はマンチェスター・ユナイテッド（Manchester United）のMFジェイドン・サンチョ（Jadon Sancho）との契約に合意したと報じられる中、FWラヒーム・スターリング（Raheem Sterling）がアーセナル（Arsenal）に期限付きで加入することが決まった。サンチョは来季から移籍金2500万ポンド（約47億8000万円）での完全移籍