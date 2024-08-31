今回は「ゴーヤチャンプルー」です（以下、写真はすべて筆者撮影）料理の腕を上げるために、まず作れるようになっておきたいのが、飽きのこない定番料理です。料理初心者でも無理なくおいしく作れる方法を、作家で料理家でもある樋口直哉さんが紹介する『樋口直哉の｢シン・定番ごはん｣』。今回はビタミンCを多く含み、疲労回復や夏バテ予防に役立つゴーヤを使った「ゴーヤチャンプルー」です。ビールと合わせると格別のおいしさゴ