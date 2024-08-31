お笑いコンビ・さや香の新山が、9月1日に放送される日本テレビ系情報バラエティ番組『ワイドナショー』(毎週日曜10:00〜)に、コメンテーターとして初出演する。さや香の新山今春、東京へ拠点を移して活躍中のさや香だが、今月中旬に自身のYouTube公式アカウント「さや香新山の夢の泉」で、昨年まで2年連続で決勝進出していた『M-1グランプリ』について、「さや香、M-1に出ません」と題した動画をアップして世間をざわつかせたばか