気象台は、午後2時46分に、大雨警報（土砂災害、浸水害）を豊橋市、豊川市に発表しました。また洪水警報を豊橋市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】愛知県・豊橋市、豊川市に発表愛知県では、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■豊橋市□大雨警報【発表】・土砂災害1日昼過ぎにかけて警戒（以後も警戒必要）・浸水31日夕方にかけて警戒1時間最大雨量5