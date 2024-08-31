Image:Amazon.co.jp こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）では、2024年8月29日(木) 9:00 〜 2024年9月4日(水) 23:59まで｢スマイルSALE 季節先取り｣を開催中。現在、『FINAL FANTASY VII REBIRTH』の発売を記念して、コラボ記念収納ボックスが付属したSamsung（サムスン）の「990 PRO ヒートシンクモデル MZ-V9P2T0G-FF7RBOX-IT/EC