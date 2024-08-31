気象台は、午後2時40分に、大雨警報（浸水害）を根室市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】北海道・根室市に発表釧路地方では31日昼過ぎまで、根室地方では31日夕方まで、低い土地の浸水に警戒してください。根室地方では、31日昼過ぎまで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■根室市□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水31日夕方にかけて警戒1時間最大雨量30mm■厚岸町□大雨警報・土