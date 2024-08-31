気象庁は31日午後1時57分、三重県北中部に「線状降水帯発生情報」を発表しました。 【写真を見る】【速報】三重県北中部に線状降水帯発生土砂災害や河川の増水・氾濫などに警戒 この情報が発表された地域では、線状降水帯によって非常に激しい雨が降り続き、土砂災害や浸水、河川の洪水など災害の発生する危険度が急激に高まっています。気象庁は、市町村が出す避難情報や地元気象台が発表する「キキクル」などを確認したり、