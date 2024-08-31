【モデルプレス＝2024/08/31】韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）らが所属するJYP Entertainmentは30日、所属アーティストのディープフェイク動画が拡散されていることを受け、強硬な法的措置を行うことを発表した。今韓国では、芸能人のみならず一般人の学生らをも巻き込んだディープフェイクによる性犯罪が大きな社会問題となっている。【写真】TWICE、美脚＆美くびれ披露◆TWICE事務所、ディープフェイク性犯罪