高校ダンス部全国大会を追った特番『DCC 第12回全国高等学校ダンス部選手権〜2分30秒にかけた夏〜』が、あす9月1日、ABCテレビ（関西、深1：40〜2：40）で放送される。5日にメ〜テレ（東海、深0：57〜2：00）、15日にテレビ朝日（関東、深1：40〜2：40）でも放送。【写真多数】多彩なコスチュームにも注目ダンスにかけた高校生たちの夏の記録「DCC」（DANCE CLUB CHAMPIONSHIP）は今年で12年目となった高校ダンス部全国大会