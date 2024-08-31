【モデルプレス＝2024/08/31】FANTASTICSが、30日放送の日本テレビ系『バズリズム02』（毎週金曜日深夜0時59分〜 ）に出演。澤本夏輝がEXILE AKIRAの素顔を明かした。【写真】八木勇征・澤本夏輝・萩原利久の“国宝級イケメン”3ショット◆澤本夏輝、EXILE AKIRAと過ごした誕生日この日は「上半期のベストショット」として写真を公開したメンバーたち。澤本夏輝は、EXILE AKIRAと佐藤大樹が澤本の誕生日を当日祝ってくれた際の3シ